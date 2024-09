Família culpa São Paulo por bullying, depressão e suicídio de goleiro

Segundo apurou a coluna, a alegação da família é que o filho morou parte da vida no Centro de Treinamento do São Paulo, tendo lá sofrido todo tipo de maus-tratos, pois seria vítima de bullying. Segundo consta na ação, o goleiro deixou uma carta manuscrita dizendo que tais fatos ocasionaram seu suicídio.

O menor viveu por 7 anos no clube, onde alegava ter sofrido bullying por parte de diretores, por causa de seu cabelo. Por isso, não o deixavam jogar e, apenas depois de cortá-lo, ele pôde ser chamado novamente aos jogos, segundo consta nos autos. Isso estaria em sua carta deixada antes do suicídio.

A família de Jian defende que não existia atendimento psicológico aos atletas de base no clube e que o goleiro sofreu toda essa pressão sem o acompanhamento médico devido, quando começou a enfrentar a depressão. Anos atrás, ele já dizia que iria tirar a própria vida, quando morava nos alojamentos do CT de Cotia.

Jian deixou o São Paulo em janeiro de 2021, tendo sido comunicado da dispensa no fim do ano anterior. A mãe entrou com a ação em fevereiro deste ano alegando que os danos causados ao filho no período que defendeu a base do São Paulo foram a causa da morte.

Em sua defesa no processo, o São Paulo alega que não existe relação direta entre a passagem de Jian pela base do clube e sua morte. O clube ainda diz que o atleta era um menino muito pobre, com péssima estrutura familiar, com parentes que sofriam de diversos problemas graves de comportamento.

A defesa de Jian rebate que a mãe criou dois filhos saudáveis e acreditava que Jian estava em um lugar seguro, enquanto sofria uma forte pressão psicológica dentro do São Paulo.