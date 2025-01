Cruzeiro vai do céu ao inferno em três semanas e mostra falta de rumo

No dia 4 de janeiro, o Mineirão estava lotado para as apresentações de Dudu, Gabigol e os outros reforços da temporada. Três semanas depois, o torcedor do Cruzeiro vai almoçar com a notícia que Fernando Diniz não é mais o técnico do time após TRÊS rodadas do Campeonato Mineiro.

Qual é o sentido de no dia 27 de janeiro você demitir um treinador que fez toda a pré-temporada e que, ao menos na teoria, fez todo o planejamento para a disputa da temporada? Isso não significa que o time não tem chance de reagir, que já está fadado ao fracasso, mas é fato que o time perdeu muito tempo.

A demissão de Fernando Diniz já parecia estar definida desde o ano passado, mas o técnico conseguiu uma sobrevida depois de dar socos na mesa em coletiva de imprensa. Essa tese ganha ainda mais força quando o técnico é demitido após três jogos do Estadual.