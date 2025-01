Palmeiras vai ganhar R$ 11 milhões por novo patrocinador da manga

O objetivo do Palmeiras é fazer o uniforme valer R$ 200 milhões de forma fixa, incluindo o valor que recebe da Puma, fornecedora de material esportivo. Agora com manga e peito ocupados, o time ainda pode vender o omoplata e a barra da camisa, além do meião.

Até o ano passado, o Alviverde recebia R$ 81 milhões sem nenhum tipo de reajuste da Crefisa e da FAM por exclusividade em todas as partes do uniforme, além de outras propriedades como placas no Centro de Treinamento, carrinho de maca e naming rights da TV do clube no YouTube