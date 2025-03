Juventude se divide entre maior orçamento da história e pé no chão na elite

"Nesses anos na elite, tivemos a responsabilidade de investir em estrutura e organização, sempre dentro do orçamento e do que foi planejado. Recompramos nosso CT e trouxemos ele a nível de Série A. Acreditamos que essa estrutura nos trará maior facilidade em manter bons resultados dentro de campo, e na formação de novos talentos, que indiretamente acabam refletindo em novos investimentos e melhores resultados", revela Fábio.

O dirigente revela que o segredo para ter as finanças em dia é ser sempre o mais pessimista possível nas suas projeções. Desta forma, o time nunca gasta o que não tem.

"Nosso orçamento inicial sempre é previsto de forma pessimista. Porém, muito provavelmente teremos receitas cerca de 30% superiores ao que foi orçado. Sabemos da dificuldade perante aos grandes clubes e seus grandes orçamentos. Usaremos a mesma ideia de pés no chão, utilizando jogadores que querem se mostrar para o mercado, com vontade de mostrar seu futebol e crescer. Muito provavelmente, também necessitaremos fretar alguns voos, justamente pela dificuldade de conexões e de voos saindo de Caxias", analisou.



Além disso, ele admite que para priorizar o investimento em estrutura, muitas vezes, é necessário ter uma atuação no mercado diferente de seus concorrentes na elite.

"Nesta etapa do último ano, investimos mais de R$ 5 milhões em um novo prédio que muda o patamar do nosso CT e acaba refletindo em mudança de patamar dentro do departamento de futebol também. Mas é só o primeiro passo. Dentro do plano diretor, esse é o segundo prédio de cinco a serem construídos, uma vez que a categoria de base também receberá grandes investimentos. Nosso CT, hoje, conta com 24 hectares de área, sete campos de futebol com a mesma grama do Jaconi, e suporta desde a nossa escola, com crianças que começam com 6 anos de idade, até o nosso profissional", conta Fábio.