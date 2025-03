Por que podemos esperar média histórica de público no Brasileirão de 2025?

Marcelo Paciello, especialista em marketing esportivo, acompanha ano a ano a evolução dos times nas arquibancadas e destaca que a Série A vem de dois anos com recordes históricos: 2023 registrando a maior média de todas, com 27.753 torcedores, com 2024 ficando em segundo, com 26.837.

"O Brasileirão 2025 tem perspectiva de altas médias de púbico pois, das 20 maiores torcidas do país, 17 estarão participando. Em 2023, recorde de público, com mais de 27 mil torcedores por jogo, foram 16 das 20 maiores torcidas do país. A volta do Sport e Ceará e o efeito Neymar no Santos podem impactar positivamente na presença de público", analisou.

Henrique Borges é VP executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios-torcedores. Ele trabalha com clubes como Cruzeiro, Coritiba, Vitória, Vasco e Sport Recife e complementa sobre como a tecnologia ajuda na aquisição de ingressos.

"A tendência é que tenhamos recorde de público nesta edição do Brasileirão, até porque o futebol nacional vem se fortalecendo e vários fatores têm contribuído para isso. Os clubes passam por um processo de profissionalização em todas as áreas, com investimento nos estádios e na formação dos elencos, com a contratação de grandes nomes. Além disso, o mercado de patrocínios está aquecido, com cifras cada vez maiores", avaliou.

"Outro ponto essencial é que as equipes e as entidades entenderam a importância de valorizar o espetáculo, de criar ativações no matchday, transformando as partidas em um evento atrativo e que extrapola a questão esportiva. Por fim, houve também uma melhora no relacionamento com o torcedor, mudança que tem a tecnologia como uma das principais aliadas", finalizou.