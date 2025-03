Se quiser Jorge Jesus, CBF terá que tratar liderança de Neymar no vestiário

Se Ednaldo Rodrigues quiser contratar Jorge Jesus para a seleção brasileira, ele vai ter de agir no vestiário por uma harmonia com Neymar. Pode você gostar ou não, mas o jogador do Santos ainda é o dono do grupo da Amarelinha e isso precisa ser tratado como uma questão por quem está no comando da CBF.

Na teoria, qualquer técnico que chegasse por ali teria de ter o respeito de todos os convocados, mas sabemos que no futebol esse profissionalismo nem sempre está presente. Não é uma questão de concordar ou não com essa influência dele, apenas saber que ela existe e que trará consequências para o ambiente.

Neymar não engoliu o jeito que foi tratado por Jesus no Al Hilal e achou ainda pior o discurso do comandante, quando ele deu entrevistas para falar que o atleta não estava mais acompanhando o ritmo físico do resto do elenco.