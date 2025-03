Faltou ao Palmeiras liderança em campo para entender final com Corinthians

Os números da competição mostram que a produção foi melhor do que quase todos os rivais, mas isso não foi o suficiente. No futebol você precisa ser eficiente.

O Palmeiras é o time que mais finalizou certo em toda a competição: são 96 arremates no alvo, com uma vantagem considerável para o Corinthians, que ficou em segundo com 83. O time também é o que mais finalizou errado, com 158 tentativas para fora. Ao todo, o time é o que mais chegou no campo dos adversários, com 254 finalizações, à frente do Novorizontino, que teve 203, do Santos, com 183, e do Corinthians, com 169.

O Palmeiras ainda é o segundo na média de passes certos, atrás do São Paulo, o que mais driblou certo, com 81, o que acertou mais viradas de jogo, com 82, o melhor ataque empatado com o Corinthians, a segunda melhor defesa, só atrás da Ponte, e o terceiro que teve mais posse.

Não dá nem para falar que faltou "pegada", com o time liderando os desarmes, as interceptações e o número de faltas cometidas.

O que a estatística não mostra é que faltou sintonia, conexão e entender o que é necessário para vencer uma final. De novo: o futebol vai muito além da prancheta, das estatísticas e do mapa de calor.