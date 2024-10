Brasileiro deve ter 'final' entre Palmeiras e Botafogo com público reduzido

A estrutura dessa vez não permitirá nem mesmo que torcedores ocupem o setor com uma visão parcial, como aconteceu na partida entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, os ingressos para quem ficaria atrás do palco foram vendidos com desconto.

Originalmente, o planejamento do estádio era receber o show do Rei no dia 27 e desmontar toda a estrutura para que um palco mais simples fosse montado para um outro show que está marcado para o dia 30 do mesmo mês, do Bring Me The Horizon. Assim, no dia 1º de dezembro, o estádio já poderia receber Palmeiras x Botafogo com público completo.

A CBF ainda não oficializou a mudança de data, mas também não tem muita margem de manobra no seu calendário. Há uma pausa para a Data Fifa em novembro, a liberação dos times envolvidos na final da Libertadores para viajar com três dias de antecedência para a Argentina e a necessidade de terminar o Brasileirão no máximo no dia 8 de dezembro por conta da disputa do Intercontinental da Fifa no dia 11.

O jogo também pode não ter o peso de final caso os dois times deixem a disputa do título até lá. Antes dessa partida, Palmeiras e Botafogo têm cinco jogos cada.