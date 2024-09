Grosseria de Artur Jorge merece respostas como a dada para Renato Gaúcho

Marlon Freitas é o grande representante do atual time e que esteve no ano passado. O elenco foi completamente reformulado e hoje tem condições de ganhar dois títulos. Mas enquanto isso não acontecer todo mundo precisará conviver com esse fantasma. Quantas vezes não falamos de tabus históricos para técnicos e jogadores que às vezes em estavam vivos quando essa história foi feita?

Técnico de futebol tem todo o direito de não gostar de pergunta. Muitas vezes meus colegas de imprensa não se ajudam e a mistura de jornalistas e influenciadores ainda não foi 100% compreendida por vários técnicos. Entre eles, Abel Ferreira.

Mas grosserias como essa, as de Abel, de Mano Menezes, de Antônio Oliveira precisam de respostas como a dada por José Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, para Renato Gaúcho.

Quando um técnico faz ataques genéricos, ele coloca todo mundo no mesmo bolo. É como se um jornalista falasse de maneira genérica que todos técnicos têm esquemas com empresários. As respostas de Renato Gaúcho têm sido de um constante desrespeito com quem trabalha, toma chuva, faz dois ou três turnos e não chega nem perto dos fabulosos salários do futebol, como bem disse Zé Alberto.

Quando um jornalista fizer uma pergunta que falte com respeito, merece ouvir broncas, merece ser corrigido e tudo mais o que você pode pensar. Mas sempre com respeito. E isso não é corporativismo. É educação. Nenhum técnico tem que ENSINAR ou SUGERIR o que deve ser perguntado em uma coletiva.

Da próxima vez que Abel for grosseiro ou machista, que Renato Gaúcho for mal educado e que Artur Jorge quiser ensinar a fazer jornalismo, todos da sala deveriam se levantar e deixar a sala de coletiva.