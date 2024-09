Desempenho de Estêvão na seleção não vai render dinheiro ao Palmeiras

O desempenho de Estêvão na seleção brasileira não vai fazer o Palmeiras ganhar mais dinheiro. Diferentemente do contrato de venda feito com Endrick, o que foi desenvolvido para a negócio com o Chelsea não inclui a Amarelinha como uma das metas.

O Verdão vendeu o jovem por 45 milhões de euros fixos e mais 16,5 milhões de metas, totalizando 61,5 milhões de euros, o que na cotação da época chegava perto de R$ 360 milhões. O Alviverde tem direito a 70% desse total.

Uma pequena parte da meta dizia respeito ao desempenho de Estêvão pelo Palmeiras e já foi batida. A outra parcela bem maior fica por conta do que ele fizer no Chelsea, sendo muito atrelada ao número de jogos que ele disputar no time inglês.