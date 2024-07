Palmeiras entra morto, vê Fluminense jogar final e tem só uma boa notícia

O Palmeiras fez um dos piores jogo do Brasileirão. Se muitas vezes o time não está no seus melhores dias no aspecto técnico e compensa na vontade, desta vez, nem isso. O time paulista entrou no Maracanã completamente morto, viu o Fluminense jogar como uma final e perdeu de 1 a 0 forma merecida nos últimos minutos da partida.

A diferença da intensidade era gritante. Enquanto o Alviverde tentava controlar a partida e quase não atacou, os donos da casa jogavam empurrados por estádio lotado, criando as melhores oportunidades.

É o tipo de ponto que o time de Abel Ferreira não costuma perder na briga pelos títulos de pontos corridos. Contra equipes na zona de rebaixamento, o normal do Palmeiras é vencer, fato que não aconteceu agora contra um time que luta para sair da lanterna da competição.