Abel Ferreira erra o alvo ao criticar a torcida do Palmeiras

O Palmeiras jogou muito mal ontem, no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino. Muito mesmo. Sob os olhares do técnico alemão Jürgen Klopp, a equipe teve uma de suas piores atuações em meses. O único momento de emoção ficou por conta do último lance, em que Allan chutou na trave e Estêvão mandou a bola para fora, com o gol vazio.

Na coletiva, o que vimos, mais uma vez, foi um Abel Ferreira amargo e agressivo. Klopp? Vencemos mais do que ele! Vaias? Papel da torcida é apoiar! Barros? Está acostumado! Estêvão? Precisa driblar menos! Um festival de incômodos e dedos apontados.

O pior, na minha avaliação, são as críticas à torcida, que ganham destaque toda vez que o Alviverde visita a Arena Barueri. O treinador reclamou do comparecimento de apenas 10 mil torcedores no sábado, contra o Novorizontino, quando 15 mil haviam prestigiado os jovens na Copinha.