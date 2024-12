Quase na Libertadores, Corinthians escreveu certo por linhas tortas?

O Timão teve dois 2024. Em um, passou vinte rodadas no Z4. Nem quando foi rebaixado, ocupou a zona da degola por tanto tempo. No outro, já conquistou oito vitórias seguidas, a maior sequência da sua história — o recorde absoluto é de nove, do Galo (2021) e do Inter (2020).

No primeiro, encarou o abismo, a possibilidade de ter apenas o estadual e a Série B, em 2025. No segundo, garantiu-se na Série A, conquistou vaga para a Copa do Brasil e pode, com uma rodada de antecedência, alcançar um improvável lugar na Libertadores do ano que vem (basta que o Cruzeiro perca hoje do Palmeiras).

O que mudou? Entre outras coisas, a dívida da instituição. Passou de 1,9 bilhão para 2,4 bilhões de reais. Ou seja, a gestão dobrou a aposta e seguiu investindo o que não tinha, na tentativa de sobreviver. Trouxe Memphis Depay, Carrillo, André Ramalho, Hugo, e continuou não pagando por atletas que já estavam na equipe.