Strasbourg x Saint-Étienne: Palpite, Onde Assistir e Escalação - Ligue 1 - 26/04

Como chega o Saint-Étienne

A equipa verde vive uma época de grandes dificuldades. Em zona de despromoção, o Saint-Étienne soma apenas 7 vitórias em 30 jogos e tem uma das piores defesas do campeonato, com 68 golos sofridos. Apesar disso, mostrou sinais de vida recentemente, com duas vitórias nos últimos cinco jogos. A missão é clara: pontuar a todo o custo para manter viva a esperança de permanência. O histórico do clube impõe respeito, mas o momento é de urgência máxima.

Confronto direto entre as equipes

No último confronto, o Saint-Étienne levou a melhor por 2 a 0. No entanto, nos partidas anteriores, o Strasbourg mostrou sua força, garantindo vitórias significativas. O equilíbrio entre as equipes torna a expectativa ainda mais emocionante.

Strasbourg x Saint-Étienne: Escalações prováveis

Strasbourg: Djordje Petrovic, Mamadou Sarr, Ismaël Doukouré, Andrew Omobamidele, Guela Doué, Andrey Santos, Valentín Barco, Félix Lemaréchal, Diego Moreira, Emanuel Emegha, Dilane Bakwa