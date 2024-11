O tamanho do 'risco Neymar' e por que alguns ainda querem corrê-lo

Para outros, Leila é irresponsável. Como ousa barrar um dos melhores jogadores do mundo? Fechar as portas para alguém que, mesmo combalido, poderia fazer tanta diferença? Como Adriano no Flamengo ou mesmo Suárez, que praticamente sem joelho levou o Grêmio ao vice-campeonato brasileiro em 2023.

Sim, meio Neymar já faria diferença no futebol brasileiro, com nível técnico bem abaixo do europeu — em que o craque já não brilha há um tempo, diga-se. Mas isso não significa que brincar por aqui seja mais fácil. A logística, o calendário, a arbitragem, os gramados, nada facilita a vida de quem precisa de cuidados.

A questão, como sempre, é: que Neymar é esse que virá ao Brasil (se vier)? E quanto vai custar esse Neymar? E se custar muito e jogar pouco, o pouco que jogar valerá a pena? Se fizer meia-dúzia de gols importantes, se for eficaz nas bolas paradas, se ajudar a vender camisa e assustar adversários, será suficiente?

Como tudo que envolve Neymar, a conta não é simples e todo mundo tem uma opinião. Pouca gente, no entanto, terá dinheiro para bancar essa aposta. E dois dos que teriam — Palmeiras e Botafogo — já disseram "aqui, não".

