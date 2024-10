Botafogo é mesmo favorito contra o Atlético-MG na final da Libertadores?

E o Galo? Bom, a temporada do Mineiro, como chamam os argentinos, parecia uma das minhas figurinhas favoritas do WhatsApp: no começo estava meio ruim, mas no final parecia que estava no começo.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

Depois de um início excelente, a equipe de Milito dava pinta de que o ano poderia acabar bem abaixo das expectativas. O Brasileiro foi ficando longe e, apesar da ótima campanha na fase de grupos da Libertadores, não apontava ainda como favorito.

Só que o Galo foi crescendo, encorpando. Tirou o San Lorenzo sem muito brilho, tomou um pequeno susto contra o Fluminense e aí pegou o River Plate. Meteu-lhe logo 3 a 0, para o Gallardo ficar esperto. Com show de quem? Deyverson. Quem diria, a contratação mais crucial da temporada. Por cerca de R$ 4,5 milhões, ganhou uma injeção de ânimo e um atacante com muita lenha para queimar.

Mostrou seu poderio ofensivo na ida e o defensivo na volta. Não deu chance a um dos maiores campeões da América, diante de quase 85 mil torcedores alucinados. Ah, e eu mencionei que está também na final da Copa do Brasil? Pode garantir sua vaga na Libertadores de 2025 já contra o Flamengo, nas partidas que acontecem nos próximos dias 3 e 10.

E aí entra uma vantagem sobre o Botafogo. Passada essa decisão, o Atlético-MG poderá focar exclusivamente na do dia 30. Se for campeão, poderá abandonar totalmente o Brasileirão, ao contrário do clube de John Textor, que deve perseguir o caneco até a última rodada.

O Alvinegro carioca, aliás, pega o Palmeiras apenas quatro dias antes da final e pouco depois da data FIFA, em que deve perder um mar de atletas. Artur Jorge, em suma, terá mais decisões difíceis a tomar do que Gabriel Milito.