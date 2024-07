Caos até nas Olimpíadas: Argentina volta a campo para perder jogo bizarro

Escrevi depois da final da Copa America que o futebol sul-americano parece carregar consigo uma aura de caos, aonde quer que vá. Os Jogos Olímpicos nem começaram oficialmente e já temos mais uma evidência para confirmar essa teoria.

Depois de sair perdendo por 2 a 0, a Argentina empatou a partida com o Marrocos aos 60 minutos do segundo tempo. Isso mesmo, sessenta.

O árbitro deu inexplicáveis 15 minutos de acréscimo. Passados 27 segundos desse tempo adicional, os hermanos empataram, o juiz foi ao VAR, viu que o lance estava impedido, mas não apitou o final do jogo. A confusão tomou conta do campo, todo mundo saiu fora e a loucura estabeleceu-se, com direito a invasão e bombas.