Hapoel, de Caboclo, bate o lanterna do seu grupo na Eurocup

A vantagem do Hapoel se manteve a mesma no terceiro quarto (17 pontos), porém o placar foi para 72 a 55. A diferença das equipes no placar voltou a aumentar no último quarto. Johnathan Motley e Yam Madar dominaram, participaram da maioria dos pontos marcados e fizeram o Hapoel vencer por 91 a 72.

O brasileiro Bruno Caboclo esteve em quadra por 13 minutos, mas conseguiu marcar quatro pontos e ainda contribuir com um rebote. O maior cestinha e reboteiro da partida foi o americano Johnathan Motley, com 22 pontos e dez rebotes no total. Já Jakub Schenk, do Sopot, foi o maior assistente (seis).

+ SIGA O CANAL DO OTD NO WHATSAPP

TABELA E AGENDA

Agora, o Hapoel entra em quadra novamente contra o Hapoel Be'er Sheva, pelo Campeonato Israelense, no dia 1º de fevereiro, às 14h10. Com o triunfo, a equipe de Caboclo chegou aos 22 pontos e se manteve na 2ª colocação.

Por outro lado, o Sopot enfrenta o Spójnia Stargard também no dia 1º do próximo mês, mas às 11h30, pelo Campeonato Polonês. Já na tabela da Eurocup, Sopot segue isolado na última colocação do grupo A, com apenas dois pontos, ou seja, uma vitória. O vice-lanterna, o Joventut, possui 12 pontos.