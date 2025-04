Brasil supera Colômbia com facilidade e leva medalha bronze

O Brasil garantiu a medalha de bronze no Campeonato das Américas sub-23 de basquete em cadeira de rodas. A seleção bateu a Colômbia por 66 a 44 e se garantiu no pódio da competição. Na final, os Estados Unidos foram o grande campeão.

A PARTIDA

O Brasil foi amplamente superior à Colômbia em três dos quatro quartos. A seleção começou a partida muito à frente, tanto que abriu 10 a 1 no marcador. Apesar disso, o primeiro quarto terminou com uma diferença ainda maior: 22 a 7. No segundo quarto, a Colômbia continuou com dificuldades, marcando sua primeira cesta quando a partida estava 33 a 7. A partida foi para o intervalo com 44 a 19 no placar.

O penúltimo quarto foi verdadeiramente equilibrado. Pela primeira vez, a Colômbia conseguiu acertar a primeira cesta do período. Contudo, mesmo com a melhora colombiana, o Brasil foi superior no quarto (18 a 16) e foi para a parte final da partida vencendo por 62 a 35. Com a vitória já encaminhada, a seleção relaxou e marcou apenas quatro pontos no último set, contra nove da Colômbia. Com isso, a partida terminou em 66 a 44.