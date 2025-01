Warriors perdem para Raptors na volta de Stephen Curry

Derrota dolorida para o Golden State Warriors pela NBA 2024/2025. Nesta noite de segunda-feira (13), o time de São Francisco perdeu para o Toronto Raptors por 104 a 101, sendo o quarto revés nos últimos cinco jogos. O brasileiro Gui Santos recebeu minutos em quadra, mas sem ter tanto destaque quanto nas duas partidas anteriores.

O jogador brasileiro atuou por 11 minutos e registrou três rebotes, duas assistências e um bloqueio. Gui Santos ainda tentou três arremessos, mas nenhum entrou. O Golden State Warriors ainda contou com a volta de sua principal estrela, Stephen Curry, que perdeu o último jogo para tratar de uma lesão no joelho. Ele foi o grande destaque da equipe, anotando 26 pontos, sete rebotes e sete assistências. Porém, Curry acabou errando uma bola tripla que daria a liderança do placar aos Warriors faltando 45 segundos no relógio.

Por outro lado, o Toronto Raptors contou com as boas atuações de Scottie Barnes e Jakob Poeltl . Barnes anotou 23 pontos, equanto Poeltl registrou 13 pontos e 13 rebotes. Esta foi a segunda vitória nos último 18 jogos da franquia canadense pela NBA 2024/2025. A equipe agora soma nove triunfos e 31 derrotas na temporada, ocupando o 13º lugar na Conferência Leste.