Com show de Wembanyama, Spurs vencem Nuggets pela NBA

Um duelo de gigantes ganhou as atenções na Ball Arena, em Denver, nesta madrugada de sábado (4). Estrela em ascensão na liga, Victor Wembanyama liderou o San Antonio Spurs à vitória fora de casa sobre o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, por 113 a 110.

Os dois astros não decepcionaram e entregaram atuações espetaculares na partida. Wembanyama terminou o jogo com 35 pontos, 18 rebotes, quatro assistências e dois bloqueios. Por sua vez, Jokic registrou 41 pontos, 18 rebotes, nove assistências e dois roubos de bola.

Jogando fora de casa, os Spurs tiveram um grande início de jogo e chegaram a liderar por 12 pontos de vantagem no segundo quarto da partida. Os Nuggets reagiram na volta do intervalo e conseguiram buscar a virada ao final do terceiro período. As duas equipes, então, alternaram a liderança no placar na última parcial, com a equipe da casa ficando à frente em 108 a 103 faltando menos de dois minutos no relógio. No entanto, os visitantes embalaram uma grande sequência defensiva e conseguiram virar o jogo nos segundos finais para levar a vitória.