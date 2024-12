De volta após lesão, Raulzinho encontra Yago na Euroliga

A tônica da partida seguiu no segundo tempo. Embora o Estrela Vermelha abrisse vantagem no início da terceira parcial, o Barcelona buscava a virada na reta final. Raulzinho ficou no banco e não entrou mais após o intervalo. Por outro lado, Yago entrou no último período e foi decisivo para a vitória do time sérvio.

Splitter reencontra Baskonia

A 18ª rodada da Euroliga também marcou um reencontro de Tiago Splitter com o Baskonia, da Espanha. Agora técnico principal do Paris, o brasileiro é ídolo máximo da equipe espanhola, com até camisa aposentada. Ainda sofrendo com problemas no elenco, o time francês acabou derrotado por 94 a 81. Mesmo assim, fecha a rodada no G4 da temporada regular.

Técnico do Paris, Tiago Splitter retorna ao Baskonia, clube no qual é ídolo máximo e tem camisa aposentada! 🌟🇧🇷



As duas equipes se enfrentam nessa tarde pela EuroLeague.



É o primeiro jogo do Tiago como treinador no local que foi sua casa por muitos anos enquanto jogador. pic.twitter.com/ByUoxwbl71 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) December 27, 2024

Com a camisa do Baskonia, Tiago Splitter atuou em 413 partidas e ganhou duas Ligas espanholas, três Copas do Rey, quatro Super Copas ACB e quatro vezes a Euroliga.