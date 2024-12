São Paulo vence o Botafogo e alcança a nona vitória no NBB

Neste domingo (15), o São Paulo derrotou o Botafogo por 82 a 71, em partida válida pelo NBB 2024/2025, no Ginásio do Morumbi. A equipe tricolor, jogando em casa, dominou desde o início, com Vitor Faverani se destacando como cestinha, anotando 19 pontos na partida.

O São Paulo dominou o primeiro quarto, terminando com uma vantagem de quase 10 pontos, ao marcar 27 pontos contra 19 do Botafogo. No segundo quarto, a partida se equilibrou, com ambos os times pontuando menos, mas a equipe tricolor seguiu à frente, ampliando a vantagem para 4 pontos em relação ao período anterior. Ao fim da primeira metade, o São Paulo liderava com 45 a 33, consolidando a superioridade adquirida no início do jogo.

Após o intervalo, o Botafogo mostrou sinais de recuperação no terceiro quarto. Com um desempenho ofensivo mais forte, a equipe conseguiu 25 pontos, superando a marca do segundo período e encurtando a diferença para apenas 7 pontos no placar. O São Paulo retomou o controle no último quarto, ampliando sua vantagem para 5 pontos logo no começo. No entanto, o ritmo de jogo do Tricolor caiu um pouco, enquanto o Botafogo manteve a consistência. Nos momentos finais, a equipe paulista gerenciou bem a vantagem e garantiu a vitória por 82 a 71.