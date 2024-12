Vasco vence líder e aumenta sequência de vitórias no NBB

Nesta segunda-feira (9), no Ginásio de São Januário, o R10 Score Vasco da Gama venceu o líder Minas Tênis Clube, por 81 a 64.

Vitória tranquila foi a 4ª consecutiva do Vasco, que saiu invicto de sequência com Corinthians, Paulista e São Paulo até encarar o time mineiro. Os cariocas assumiram a 5ª colocação, com o mesmo número de vitórias de Brasília e Bauru (9), mas com um jogos a mais.

Já o Minas, saiu derrotado de uma partida pela segunda vez em todo NBB. Até então, só havia perdido para o Sesi Franca, na segunda rodada. Ao todo, equipe mineira acumulava doze triunfos em sequência. Em pontuação total, foi o pior desempenho dos lideres na competição, 10 a menos que o segundo pior, quando fez 74 na estreia.