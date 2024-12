Minas atropela Botafogo e se isola ainda mais na liderança

Começo impecável de temporada para o Minas Tênis Clube no NBB 2024/2025. Nesta segunda-feira (2), a equipe mineira atropelou o Botafogo fora de casa por 95 a 68 e se isolou ainda mais na liderança da competição. No momento, o Minas tem uma campanha de 12 vitórias e apenas uma derrota.

Na rodada passada, inclusive, o clube mineiro havia derrotado o vice-líder Flamengo, também no Rio de Janeiro. Assim, o Minas abre uma vantagem de duas vitórias em relação ao Rubro-Negro. O destaque do triunfo contra o Botafogo foi o experiente ala-pivô Rafael Mineiro, que foi cestinha da partida com 18 pontos (69% de aproveitamento nos arremessos).

O Glorioso segue na parte de baixo da tabela, na 15ª colocação, com apenas quatro vitórias em 13 jogos.