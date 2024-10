Lonzo Ball volta a jogar na NBA depois de mais de mil dias

Depois de exatos 1.013 dias, Lonzo Ball voltou a disputar uma partida da NBA. O armador ficou mais de dois anos afastados das quadras por conta de uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo, em que precisou passar por três cirurgias além de um raro transplante de menisco e outro de cartilagem. O jogador do Chicago Bulls atuou por quase 14 minutos e fez cinco pontos na derrota da equipe contra o New Orleans Pelicans, por 123 a 111, na noite desta quarta-feira (23).

A última partida oficial de Lonzo Ball havia sido em janeiro de 2022, quando se machucou em uma partida contra o Golden State Warriors. Desde então, ele passou por um longo processo de recuperação. O jogador se submeteu a três artroscopias no joelho esquerdo e uma delas envolveu um raro processo de transplante de cartilagem - é um dos poucos casos a retornar ao alto rendimento depois de um procedimento do tipo.