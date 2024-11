Organizações criticam COP29 e chamam acordo de fraco e insuficiente

Divergências entre países escalou. Para a WWF, a concentração das decisões na presidência e a subtração de trechos incluídos anteriormente, como a menção aos combustíveis fósseis, abriram espaço para uma escalada nas divergências entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Países ricos fogem de responsabilidade, diz Observatório do Clima. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini, classificou a presidência da COP29 como "desastrosa" e o texto aprovado como "absolutamente insuficiente para qualquer solução da crise climática".

O desfecho de Baku escancara que os países ricos fogem de qualquer responsabilidade, além de deixar aberta a conta do financiamento. A COP30, sob a liderança do Brasil, terá que ser muito competente e dedicada para preencher as lacunas deixadas por esta conferência, promover o avanço de ambição e manter o objetivo de 1,5ºC.

Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima

Acordo foi primeiro passo, mas está longe do necessário, diz WRI Brasil. Para Karen Silverwood-Cope, diretora de clima do WRI Brasil, o acordo de US$ 300 bilhões foi passo para sair do acordo anterior, que era insuficiente. "É um valor bastante distante dos US$ 1,3 trilhão que os países em desenvolvimento precisam investir todos os anos até 2035 para dar uma resposta ao novo paradigma da crise climática", disse.

Entidades da Ásia e da África criticam acordo. O tema dos combustíveis fósseis e a falta de instrumentos de financiamento não relacionados a dívida foram destacados.