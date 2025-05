O desafio de transformar bambu brasileiro em oportunidade sustentável

Pouca gente sabe que o Brasil detém a maior diversidade de bambus nativos das Américas. Embora essa planta da família das gramíneas tenha atravessado os séculos marcando a história da humanidade — com mais de 1.600 espécies registradas no mundo, em sua maioria tropicais —, o bambu ainda é pouco conhecido por boa parte dos brasileiros.

Somos o segundo país em diversidades de bambus, atrás apenas da China, com aproximadamente 302 espécies registradas, a maioria na Amazônia e na Mata Atlântica; e novas espécies continuam sendo descobertas, como a Merostachys tonicoi, cuja ocorrência é no estado de Rondônia foi registrado em artigo publicado este ano. O Brasil também abriga, com base no site que cataloga a Flora e Funga do país, o Glaziophyton mirabile, o bambu mais raro do mundo, conhecido por ser afoliar, ou seja, não possuir folhas. Hoje, só existem duas ocorrências dessa espécie nas altas montanhas de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De acordo com o pesquisador Hans Jürgen Kleine, presidente da associação BambuSC, o uso dos bambus no país remonta aos povos originários, que o retiravam da natureza para construir casas, instrumentos e utensílios do cotidiano, sem necessidade de cultivo, já que brotam naturalmente a cada ciclo.