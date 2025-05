Baixa coleta é gargalo para expansão da indústria da reciclagem no Brasil

As chamadas embalagens flexíveis de peso leve, descartáveis e compostas por multicamadas, como as utilizadas em pacotes de batatas chips ou barras de chocolate, representam 40% das embalagens de plástico em todo o mundo. Parte do problema são as multicamadas que às vezes incluem uma película, o que encarece separar os materiais em partes recicláveis. Essas embalagens são, normalmente, "supercontaminadas" com restos de alimentos desperdiçados, o que as torna impossíveis de reciclar.

Existem sete tipos principais de plástico. Para identificar o tipo, basta procurar o símbolo composto por um triângulo com três flechas girando no sentido horário. Os números de 1 a 7 no meio dos triângulos são códigos mundiais de identificação do tipo de resina e comunicam a partir de qual polímero o produto foi fabricado.

Tem dúvidas sobre reciclagem? Pergunte ao chatbot

Descubra de maneira dinâmica e interativa o que fazer com os resíduos domésticos. Você sabe como descartar embalagem de delivery? E papel de bala, vale a pena reciclar? Papel alumínio é papel ou metal? Nosso robô responde e explica a importância do descarte correto. O chatbot de reciclagem do UOL utiliza inteligência artificial e um extenso banco de dados elaborado pela redação de Ecoa para entregar as respostas. Use acima.

Mas atenção: a ferramenta foi testada e aprovada pela redação. Porém, como toda IA, não é imune a erros e pode apresentar falhas. Em caso de dúvidas mais complexas, é aconselhável procurar um especialista para tirar dúvidas. O chatbot tem fins informativos e não configura aconselhamento formal.