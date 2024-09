Taxas e área restrita: o que cidades do mundo fazem contra ar insalubre

Descumprimento rende cobrança aos motoristas. A medida estabelece pagamento de taxa diária aos veículos que estão fora das normas de emissões e que entram na zona delimitada: 12,50 libras esterlinas (cerca de R$ 91 na cotação atual). Para caminhões e ônibus, a taxa é proporcionalmente mais alta: o valor diário para esses veículos é de 100 libras (R$ 730).

Iniciativa teve resultado ótimo, segundo dados do governo do Reino Unido. De acordo com informações oficiais das autoridades britânicas, 13.500 carros a menos circulavam pela cidade diariamente logo no início do projeto, diminuindo a poluição em cerca de um terço do volume produzido antes da implementação do ULEZ.

Imagem de 2017 mostra a cidade de Londres antes do projeto ULEZ. Trânsito parado faz com que emissão de poluentes seja ainda maior Imagem: Ben Stansall/AFP

Capital britânica tomou medida ainda mais ampla contra a poluição causada por automóveis. Em 2021, o perímetro definido no projeto ULEZ foi ampliado e, desde agosto de 2023, toda a área metropolitana está sob as regras do projeto. Com a ampliação, Londres tem a maior zona de baixa emissão em todo o mundo.

Valor definido no ULEZ não é a única taxa paga no trânsito de Londres: a capital tem, ainda, a chamada taxa de congestionamento. Cobrada diariamente, a taxa atinge todos os veículos que dirigirem dentro da zona delimitada, indicada no asfalto. A cobrança de 15 libras (quase R$ 110) acontece as 7h às 18h em dias de semana, e do meio-dia às 18h aos finais de semana e feriados bancários.

Iniciativas com fins ambientais foram adotadas em outras cidades inglesas. Segundo o governo britânico, Bath, Birmingham, Bradford, Bristol, Portsmouth, Sheffield e a região de Tyneside também têm as chamadas "zonas de ar limpo", onde os motoristas encontram regras no trânsito para diminuir a emissão de poluentes. A região metropolitana de Manchester, segunda maior metrópole da Inglaterra, está com os termos do ULEZ "sob revisão".