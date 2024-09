Vale do Lítio: exploração do mineral de baterias gera preocupação em MG

Nuvem de poeira é apontada como causa de aumento de problemas respiratórios por moradores Imagem: Nicolly Carollayne Mendes do Movimento dos Atingidos por Barragens

Vale do Lítio

Há quatro anos, um Projeto de Lei Estadual visa estabelecer a região do Vale do Jequitinhonha como um polo minerário e industrial do lítio. De autoria do deputado estadual Jean Freire (PT-MG), o projeto propõe, entre outros assuntos, o incentivo à exploração do mineral, a geração de emprego e renda, a promoção do desenvolvimento de tecnologias ao setor e o compromisso das empresas em trazer benefícios para os municípios locais.

A proposta ainda diz que as ações relacionadas à implementação do polo devem contar com a participação "de representantes dos municípios, mineradores, empresários, garimpeiros e das entidades privadas ligadas à exploração, ao processamento, à produção e à comercialização dos produtos fabricados nos municípios do polo".

O projeto de lei ainda não foi aprovado. Ele está aguardando parecer da comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No entanto, o termo "Vale do Lítio" já ganhou destaque no mercado internacional. Em maio do ano passado, o governador do estado, Romeu Zema (Novo) fez uma viagem para Nova Iorque para lançar na Nasdaq, a maior bolsa de valores do mundo, o projeto "Lithium Valley Brazil" (Vale do Lítio do Brasil).

Na ocasião, o político afirmou querer transformar o Vale do Jequitinhonha "no vale da tecnologia para a produção de baterias e demais produtos de valor agregado", citando ainda a importância do lítio para a geração de energia limpa.