Brasil pode perder o Pantanal até fim do século, alerta Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira (4) que o Brasil pode perder o Pantanal por completo até o fim deste século se o mundo não for capaz de reverter o cenário de aquecimento global.

A declaração foi dada durante sessão da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que abordou as queimadas e a estiagem prolongada que atingem a maior parte do país. O problema coloca em risco a cobertura vegetal, que também sofre com o desmatamento.