Desastre, calote, desconfiança: as reações à COP29 de Baku

Um pouco antes das três horas da manhã de domingo (24), a batida do martelo anunciou o fim da COP29, no Azerbaijão. Uma plateia cansada aplaudiu o documento final anunciado por Mukhtar Babayev, ministro do país que teve uma presidência atribulada à frente das negociações.

As palmas não significavam exatamente uma comemoração do resultado. A sessão, que havia começado às 20h e teve seguidas interrupções, adotou um acordo em que países desenvolvidos se comprometem a disponibilizar US$ 300 bilhões por ano até 2035 para os mais pobres lidarem com as mudanças climáticas. O mínimo necessário, segundo estimativas, é de US$ 1,3 trilhão por ano.

Horas antes, a ministra Marina Silva, chefe da delegação brasileira, afirmou que, diante do impasse, uma quantia aceitável nesta etapa seria de US$ 300 bilhões, recomendando que o total precisa chegar na casa do trilhão o quanto antes.