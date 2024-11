Com solução brasileira, COP29 evita oposição trumpista para financiar clima

Para eles, a nova meta de financiamento climático deveria estar na casa dos trilhões de dólares, com boa parte dos recursos vinda de doações ou empréstimos altamente concessionais, de modo a sustentar as políticas climáticas nos países em desenvolvimento sem criar dívidas.

De acordo com um estudo do Independent High-Level Expert Group on Climate Finance, o mundo deveria mobilizar US$ 1,3 trilhão anualmente para conseguir conter o aquecimento global em até 1,5 ºC.

A União Europeia, por outro lado, mostrou-se irredutível na posição de segurar um número bem inferior, entre US$ 200 e US$ 300 bilhões. O valor já representa um salto em relação ao compromisso anterior, que mirava a mobilização de US$ 100 bilhões anuais até 2025 - mas que não chegou a ser cumprido pelo bloco de países ricos.

O texto aprovado na noite deste sábado no Brasil - já nas primeiras horas de domingo no horário local - cita os dois números, firmando um piso de pelo menos US$ 300 bilhões e mantendo uma aspiração na direção do US$1,3 trilhão.

O problema é que a linguagem dos textos ficou fraca o suficiente para não sustentar a cobrança de compromissos dos governos envolvidos nas negociações, já que as duas metas citam a mobilização de recursos de fontes públicas e privadas.

Sem clareza sobre quem paga, em que ritmo e por quais métodos, os países em desenvolvimento ficaram encurralados ainda pela perspectiva de um futuro mais sombrio para as negociações: com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a obstrução americana ou sua saída do Acordo de Paris poderia inviabilizar qualquer meta financeira para o clima.