Ninguém vence sozinho: por que o Dia de Doar importa?

O empresário que diz que construiu a sua empresa do zero, mas se não fosse aquela pessoa que faz o café de todas as manhãs, ele não teria conseguido terminar a primeira reunião do dia de olhos abertos. Lembrei de uma frase do Emicida, que diz: "As palavras são como as pessoas. Só fazem sentido se junto das outras."

Dei essa volta, pois essa ideia de que somos sujeitos soltos no mundo, que conseguiremos avançar a vida para onde quisermos sem depender de nada e ninguém, tem prosperado muito. Mas ela não é a única ideia de mundo que ganha as ruas, mentes e os corações. Na próxima terça-feira (3), acontece em dezenas de países pelo mundo o Dia de Doar. Um movimento mundial para promover a generosidade e a cultura de doação.

Nascido nos Estados Unidos em 2012, o movimento chegou ao Brasil no ano seguinte. Em resumo, trata-se de um esforço coletivo para chamar a atenção das pessoas para apoiar causas sociais que sejam importantes para elas. No exterior, tem o nome #GivingTuesday, que significa "terça-feira da doação". Acontece logo após os dias de grandes promoções que antecedem o Natal. Nos Estados Unidos, o #GivingTuesday é realizado na primeira terça-feira após o feriado de Ação de Graças, conhecido como "Thanksgiving Day". No Brasil, a iniciativa virou de Dia de Doar.

Então, no próximo dia 3, terça-feira que vem, gente de todos os cantos do Brasil pedirá apoio para as suas lutas, as suas causas e as suas organizações sociais. Se você puder, considere apoiar. Não importa com quanto. Todo e qualquer valor é importante. Junto com o que acontece no trabalho social a partir do Dia de Doar, é importante o que acontece nas pessoas com o Dia de Doar. Conheça aqui.