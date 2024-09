Filme reconta história do movimento Black Rio, marco na cultura do Brasil

Asfilófio de Oliveira Filho, mais conhecido como Dom Filó, é uma das figuras centrais do movimento Black Rio. Fundador do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Samba Quilombo, um dos primeiros grupos dedicados à valorização da cultura negra no país, é ele quem vai alinhavando a conversa que caminha por todas as dimensões das festas. Há entrevistas também com o escritor Carlos Alberto Medeiros, os músicos Carlos Dafé e Marquinhos de Oswaldo Cruz, e Rômulo Costa e Virgilane Dutra (da equipe Furacão 2000).

Dom Filó se tornou uma referência para muitos jovens negros que, nos bailes soul, encontraram um espaço de celebração, de fortalecimento da identidade e de resistência contra o racismo e as desigualdades sociais do dia a dia. A produção mostra isso. E este é um dos grandes presentes de filmes assim: informar e afirmar que pessoas feito Filó existiram e também nos trouxeram até aqui. O Brasil é um país que sabe bem quem escolhe esquecer. Ainda bem que os brasis insistem.

"O filme mostra uma juventude negra pioneira que se organizou e influenciou a cultura afro-brasileira, em meio a um período de grande ebulição política e sociocultural", aponta Emílio. "Hoje percebemos esta presença tanto na conscientização do hip hop, no movimento negro politicamente organizado e também nas tecnologias dos bailes como conhecemos até hoje". É isso: trata-se de uma tecnologia.

Ao longo do documentário você entende que a celebração da vida andava de mãos dadas com a formação social e política de quem aparecia nas festas. Havia sempre alguém tirando fotos que eram projetadas nas paredes da festa seguinte. Os registros exaltavam as pessoas, em comunhão. E reconheciam as belezas e potências, de cada uma delas.

Outro momento revelador do filme é quando é contado que se aproveitava o intervalo entre as músicas para se dizer frases de incentivo e inspiração. E foi assim, misturando leveza, diversão e formação política, que o Movimento Black Rio virou o que virou. Chegou em quem chegou. Chegou no tanto de gente em que chegou.

Nenhum exemplo resume melhor o que já trouxe aqui, mais de uma vez: precisamos recuperar a habilidade de atravessar as conversas urgentes e necessárias do nosso tempo na vida das pessoas. E o Black Rio fez isso de forma inspiradora e inesquecível. Este não é só mais um filme brasileiro, é mais um importante documento histórico dos Brasis.