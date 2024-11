Mais conversas, menos telas: a saúde mental nas festas de fim de ano

A Microsoft realizou uma pesquisa em março de 2024 que apontou que o uso da inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente em micro, pequenas e médias empresas. Os dados apontam que 74% das pessoas entrevistadas já fazem uso frequente da tecnologia enquanto 90% buscam formas de adotá-la. Mas o que estes assuntos têm a ver com o Natal e a saúde mental?

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo, com 9,3% da população sofrendo transtornos do tipo. É também o lugar que apresenta o maior número de casos de depressão da América Latina: cerca de 5,8% da população. Estes números vêm subindo ao longo dos anos, junto com o aumento do acesso e da capacidade de atuação das tecnologias e das inteligências artificiais e seu uso cada vez mais cedo na vida das pessoas.

Se por um lado ainda precisamos lidar com uma grande desigualdade social que impede o acesso integral a essas tecnologias a uma boa parcela da população, por outro contamos com crescentes exigências educacionais e do mercado de trabalho, que demandam conhecimento na área. Jovens precisam, cada vez mais, de apenas um smartphone com internet para realizar trabalhos escolares, trocar ideias com pessoas de qualquer lugar do mundo e se posicionar sobre as causas em que acreditam. E eles sentem cada vez menos necessidade de diálogos reais e presenciais, preferindo jogos online e conversas por mensagens rápidas.