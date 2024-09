Incertezas ofuscam retorno da 'extinta' ararinha-azul

Uma dupla de jovens ararinhas-azuis, no galho de baixo, com um dos pais. As duas foram as primeiras ararinhas nascidas na natureza a voar sobre a Caatinga em décadas. Seu primeiro voo registrado, em maio de 2024, coincidiu com o anúncio de que o ICMBio não renovaria um acordo de cooperação com a ACTP, o criadouro alemão que forneceu as aves para soltura Imagem: Foto cedida pela Blue Sky Caatinga

Uma história turbulenta

Apesar de seu poder como um símbolo nacional de conservação no país mais biodiverso do planeta, ararinhas-azuis selvagens coexistiram muito brevemente com esforços de conservação para salvá-las. Ainda que os povos originais da Caatinga provavelmente já as conhecessem há muito tempo, a espécie só foi descrita pela ciência em 1832, a partir de um espécime coletado em 1819 pelo biólogo alemão Johann Baptist Ritter von Spix. Mas ninguém tinha certeza de onde a espécie ocorria até sua redescoberta no final dos anos 1980 e, àquela altura, apenas três indivíduos conhecidos sobreviviam na natureza, no município baiano de Curaçá.

Em 1990, esse número havia diminuído para um único macho, que encontrou companhia ao lado de uma fêmea de outra espécie de psitacídeo, a maracanã (Primolius maracana). Neste mesmo ano, conservacionistas alertaram que a ararinha-azul estava "efetivamente extinta na natureza". O último pássaro selvagem morreu em 2000, mas o status de extinção da espécie só foi formalizado em 2019 pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), a autoridade global de conservação da vida selvagem. Aos olhos da ciência contemporânea, ararinhas-azuis sempre estiveram à beira do desaparecimento.

Esforços de conservação estão em vigor desde os anos 1990 para tentar salvar a espécie, mas tiveram sua eficiência limitada pela falta de recursos e de conhecimento básico sobre o comportamento e ecologia das araras. No fim, sua extinção foi impelida pela degradação de habitat, causada principalmente pelas fazendas e pastos que se expandiram pela Caatinga, e pelo tráfico de animais, que ganhou força nas décadas de 1960 e 1970.

No entanto, foram aves criadas em cativeiro que eventualmente fomentaram o renascimento da espécie. O maior plantel de ararinhas-azuis em cativeiro está hoje na Alemanha, na Association for the Conservation of Threatened Parrots (ACTP). Em 2020, como parte de um acordo com o governo brasileiro, a ACTP enviou 52 aves de volta ao seu país de origem para o programa de reintrodução. O que se seguiu foi, de acordo com várias fontes, um sucesso surpreendente — mas cujo futuro se tornaria incerto devido a uma série de controvérsias entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a instituição alemã que trabalhava ao seu lado.