Crocante e sustentável: cresce mercado de alimentos a base de insetos

Você toparia provar um chocolate composto por larvas de um tipo de besouro? E um salgadinho com farinha de grilo? Estes e outros produtos à base de insetos já existem e estão ganhando espaço no mercado no mundo inteiro. Os fabricantes garantem um alto valor nutritivo com sabor delicioso - e, obviamente, muito crocante.

"O inseto inteiro ainda é marginalizado, as pessoas têm nojo. A expressão "comer com os olhos" não se aplica aqui. Porém, precisamos ultrapassar essa barreira cultural: os insetos para alimentação são cultivados em laboratório com rígidos padrões de higiene", comenta Antonio Carlos Freitas Souza, biólogo, pesquisador do Núcleo de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, que desenvolve o "Choconébrio", mistura de chocolate, larvas de besouro (tenebrio), água e farelo de milho.

A farinha da larva do besouro utilizada no chocolate é super proteica. Segundo o pesquisador, uma porção de 100g de farinha de inseto pode fornecer cerca de 45% de proteína - enquanto a mesma quantidade de carne bovina teria cerca de 20%. "Temos uma fonte de proteína excelente, com aminoácidos essenciais, vindos de um animal de fácil criação, que ocupa menos espaço do que um boi, além de consumir menos água em sua produção", aponta Souza. O chocolate ainda aguarda aprovação dos órgãos reguladores para entrar no mercado - no momento, está em fase de degustação. Segundo Souza, a aceitação passa de 90%.