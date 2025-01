A relação entre irmãs, um dos mais complexos e delicados vínculos humanos

Hoje me atrevo a escrever do que não entendo, do que jamais chegarei a entender. Sou testemunha ocular, dentro da minha própria casa, da mais delicada, complexa e entranhada das conexões humanas: a relação entre minhas filhas, a relação entre duas irmãs. Observo com atenção seus movimentos, suas conversas, suas brincadeiras. Leio um tanto a esmo uma literatura a respeito, leio Lisa Ginzburg, leio Winnicott. Algo me mantém perdido e intrigado diante desse vínculo que nasceu de mim e de minha companheira, e que no entanto nos sobrepassa, existe muito além de nós, persistirá quando tivermos partido. Há algo que não decifro e não sei nem mesmo interrogar, alguma pergunta misteriosa que conduz o meu olhar mas nunca se nomeia.

Quando uma nasceu, a outra era carinho e impaciência. Aos dois anos e pouco, Tulipa não pareceu viver a ambivalência que todo filho mais velho experimenta ante a chegada de um bebê. Foi acolhedora e atenciosa desde o primeiro dia, foi compreensiva com os pais confusos e afoitos a desviarem atenções que haviam sido apenas dela. Em sua única declaração mais insatisfeita, descobrimos que esperava sua vez. Frustrava-se em ter uma irmã tão sonolenta, encerrada em seu mundo limitado, interessada só em mamar e dormir, incapaz de distinguir onde acabava a mãe e onde começava ela. Quando é que ela vai querer brincar comigo?, perguntou Tutu mais de uma vez, desiludida com a menina que a olhava sem a ver.

Com o tempo, porém, a pequena Penélope passou a sentir na presença da irmã um magnetismo impressionante. Eram em resposta aos estímulos dela seus entusiasmos mais evidentes, seus risos sonoros, seus abraços efusivos. Entre as duas se criava uma sintonia natural que a um adulto seria impossível, cioso como está de seu próprio papel. Tão cedo nos tornamos, os outros, espectadores daquela relação tão viva, por vezes encantados com seu dinamismo, por vezes preocupados com seus excessos. Quando começou a falar, não era incomum que Penélope respondesse Tutu quando perguntavam quem ela era. Quando se pôs a delinear números e letras, TULIPA foi a primeira palavra que ela escreveu, antes de seu próprio nome.