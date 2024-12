As fases da calvície: pensamentos de uma mente explícita demais

Todo princípio de calvície antecede em muitos anos a calvície efetiva, foi o que percebeu desde cedo. Como se o problema se iniciasse cabeça adentro, bem antes de qualquer manifestação externa, visível aos olhos alheios. Tinha ainda uma cabeleira farta quando alguns maledicentes começaram a apontar seus avós, tios, primos mais velhos, insistindo no vaticínio da futura escassez. Pensou em Borges: como Borges sabia desde criança que um dia seguiria os passos do pai e ficaria cego, ele sabia com larga antecedência que um dia seria calvo. Era uma vantagem, tinha tempo para aprender, como todo calvo deveria, a aceitar seu destino inexorável com mais tranquilidade do que desespero.

Já um jovem de testa ligeiramente alta, começou a ouvir ao redor que aquela era uma época nova, com novos e miraculosos produtos, que o futuro não estava tão selado assim e lhe cabia lutar contra o inelutável com obscuras armas preventivas. Informou-se sem muito interesse, no fundo não reconhecia que aquele fosse mesmo um problema. Decidiu sem convicção: não quis trocar a ameaça talvez infundada de calvície por outra talvez infundada de impotência, ou de incertas complicações cardíacas. Seu couro cabeludo que tivesse paciência e esperasse solução mais segura: os outros órgãos em questão eram bem mais importantes do que ele.

Uma década ou duas mais tarde, a inconveniência já não era tão especulativa, trazendo suas primeiras evidências incontestes. Alguns amigos o reconheciam pelas costas, pela nudez ainda sutil do cocuruto. Em dias turbulentos, o vento impudico podia entrar sob a franja que ele penteava para frente, como sob as saias de uma Marilyn Monroe, revelando também sua intimidade contrafeita. Agora só lhe falavam de implantes: tinha muitos cabelos nas laterais e na nuca, poderia rearranjá-los pela cabeça. Aquilo o tentava por um segundo, mas não o convencia: como investir nisso o dinheiro que não sobrava e, mais importante, como convencer a si mesmo da validade de um ato tão vaidoso, como torná-lo coerente com o sujeito ponderado e discreto que desejava ser?