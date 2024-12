Amar um lugar: sobre o forte apego que podemos sentir por um espaço

Pelo apartamento atual o sentimento é bem mais indubitável: me sinto tomado e embevecido por sua energia, sua pulsação. Durante muito tempo preferi, como seria de se esperar, os espaços mais próprios ao silêncio, à leitura, à introspecção. Associava a paz à reclusão, e queria paredes que me separassem dos outros, que me garantissem uma solidão amparada — uma que não se confundisse com desalento ou desamor. Agora, desde o nascimento das minhas filhas, desde que elas têm povoado a casa de riso e rusga, de grito e balbúrdia, algo mudou. Minha ideia de felicidade se fez mais turbulenta e ruidosa. "O ser abrigado sensibiliza os limites de seu abrigo", diz Bachelard. Abrigar as filhas em minha casa, em minha vida, fez com que eu me transformasse em definitivo, e transformasse também o meu ideal de espaço.

Não por acaso, porém, me vi impelido em tempos recentes a reconstituir algum espaço pessoal, a buscar em outro lugar alguma quietude, o meu esquecido sossego. Há poucos dias consegui concretizar enfim o velho conselho que Virginia Woolf dava às mulheres, dispondo agora de um quarto próprio, um teto todo meu. Minhas tardes têm se dado nesse escritório novíssimo, um espaço sem história, sem qualquer resquício de um velho morador, desprovido de todo passado e toda memória. Poderia imaginá-lo então sem graça, sem vida, vazio de sentido, mas já consigo antever a história futura que pode se dar aqui, onde agora escrevo, a profusão de palavras novas que podem irromper deste silêncio.

Este texto, por exemplo, por banal e perecível que seja, não teria existido se eu aqui não estivesse. Não teria existido se ontem, quando eu partia ao fim do expediente, eu não tivesse me virado para trás e descoberto as sombras que se alongavam em formas novas em direção aos meus pés. Se eu não tivesse olhado uma última vez para o espaço modesto e sussurrado para mim mesmo, ao fechar a porta, amo este lugar, numa confissão precipitada e imatura de que talvez eu devesse me envergonhar.