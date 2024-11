Ainda estão aqui: os brutos que tentam se perpetuar no poder

As ditaduras podem voltar, você deveria saber. Isso disse alguma vez meu pai quando me pus a questionar por que ele silenciava sobre seu passado, por que usava palavras esquivas para descrever sua atuação contra a ditadura argentina, a militância desarmada que rendera à família o exílio no Brasil. As ditaduras podem voltar, e é preciso todo cuidado com suas violências e seus ardis. Para alguém da minha geração, confortado em décadas de democracia, uma declaração como essa só podia soar extrapolada, alarmista, o comentário anacrônico de um homem assustado demais com os horrores que viu.

Quando menino, deixei passar incompreendidas algumas manifestações evidentes dessa sombra autoritária que paira sobre o continente, sobre os meus dois países. Vivendo em Buenos Aires, não entendi o que se passava quando tanques trataram de sitiar a cidade, em 1988, 1989, 1990, nos levantes dos carapintadas que queriam devolver os militares ao poder. Vivendo em São Paulo, não soube associar que o tenebroso massacre do Carandiru, em 1992, tinha como artífice o mesmo homem que comandara os sequestros, as torturas, os assassinatos da ditadura. O passado era algo distante e proscrito: eu não percebia os tantos braços com que ele ainda tentava estrangular o presente e submetê-lo aos seus domínios.

Foi pela literatura, sempre tão real quando se aproxima desses assuntos, que fui me dando conta dessa presença sinistra do passado, dessas décadas violentas que nunca terminam. Lendo "K.", romance de B. Kucinski sobre o desaparecimento de sua irmã, descobri as profundezas em que essas forças obscuras ainda vigoram no país: não basta terem torturado, matado e ocultado o cadáver de uma mulher, Ana Kucinski, continuam hoje a torturar psicologicamente sua família. Lendo "Ainda estou aqui", de Marcelo Rubens Paiva, sofri ao saber quanto é falha qualquer justiça: não basta que se revelem as circunstâncias exatas de um crime, do assassinato de Rubens Paiva por seus torturadores, para que se alcance qualquer punição aos envolvidos.