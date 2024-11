Lição de incerteza: errei no Enem uma pergunta sobre meu próprio livro

Havia ali algo digno de nota que eu não sabia bem determinar, e que permaneceu incompreendido até dois dias mais tarde. Chegou-me então uma segunda prova construída em torno de um texto meu, um texto singelo em que eu contava um pequeno conflito entre as minhas filhas, usado num concurso para professor infantil feito pela prefeitura de Blumenau. Sobre o texto versavam dez perguntas bastante variadas, entre elas uma que pedia uma definição exata de sua natureza, se aquilo era uma narrativa, uma argumentação, um relato, uma descrição ou uma dissertação. A ausência da palavra "crônica", como eu o definiria, tornava tudo mais complicado.

Quem me mandava a pergunta queria afinal saber: havia ou não ficção naquela história que eu contara sobre as minhas filhas? Se havia ficção, em seu julgamento, só podia ser uma narrativa. Se não havia ficção, tratava-se de um relato. Eu me vi de novo perdido; nada no texto era inventado, tudo tentava corresponder com a máxima precisão atingível às ocorrências que eu testemunhara dentro da minha própria casa. Ainda assim me era impossível dizer que ali não houvesse ficção, porque a ficção é muito mais uma forma de construção textual do que um coeficiente de invenção, foi o que me vi a responder, porque se pode fazer ficção com fatos tidos por plenamente reais, porque a ficção por vezes chega a se tornar a própria realidade, porque ficção e realidade não são, em suma, em nenhum aspecto, antípodas.

Era isso. Ali eu chegava enfim a entender porque meu erro no Enem, ou porque o erro do Enem, não me causava nem espanto nem choque. Estávamos apenas diante de mais uma manifestação da literatura em sua complexidade, em sua infinita nuance, em sua natureza insondável. Não se espere da literatura, nem das mensagens dos escritores, nem das interpretações dos críticos, nem das deduções dos examinadores, nenhum tipo de exatidão. Essa expectativa é de todo contrária à vocação da literatura, que é mais rica e mais veraz quanto mais ambígua se mostrar, quanto mais resistente a reduções simplistas. É assim que ela continua a suscitar suas infindáveis perguntas, que podem muito bem ajudar a compor os exames nacionais, ainda que delas em última instância ninguém consiga depurar respostas corretas, nem mesmo os seus autores.

Eis a lição que a literatura tem a oferecer nesses sinuosos domínios do conhecimento: num mundo cioso demais de suas verdades, é a lição da dúvida irreparável, a lição do imperscrutável, do indefinível.