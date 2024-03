Sobre os atos de censura à literatura, expressão da força que ela atinge

E então, subitamente, aquilo que se julgava tão irrelevante, indiferente aos rumos do mundo, alheio aos interesses maiores da população, aquilo que já não repercutia em parte alguma e já não tocava ninguém, aquele discurso inútil, pretensioso e narcisista que só agradava uma minoria, subitamente aquilo afeta a todos e deve ser debatido com urgência. A literatura voltou à ordem do dia, vê-se agora decisiva nos caminhos de uma cultura, e por isso querem contê-la, cerceá-la, reprimi-la.

A última semana trouxe à tona dois episódios sinistros de censura aos livros. O escritor Jeferson Tenório viu-se atacado por seu romance "O Avesso da Pele", difamado a partir de trechos incompreendidos, sendo até recolhido e vetado em algumas escolas. E o Prêmio Sesc de Literatura se deixou cobrir por uma névoa esquisitíssima, com a ameaça de criação de um comitê para avaliação moral de vencedores futuros, depois que o último romancista premiado, Airton Souza, fez uma leitura pública de seu "Outono de carne estranha" que teria chocado ouvidos sensíveis. Os dois episódios se somaram a outro ainda mais grotesco: o veto à literatura em alguns presídios, sendo permitidos aos presos apenas livros religiosos ou de autoajuda.

Vale conhecer em detalhes cada um dos casos para perceber como se manifesta o obscurantismo em nosso tempo: como se finge casto o ódio à cultura, como quer passar por justa a intolerância ao diverso. Nos dois livros, o que se acusa é a linguagem explícita, o comentário sobre as dimensões de um pau, sobre os movimentos de uma pica. Omite-se o incômodo principal. Que o primeiro órgão seja negro, e que o livro faça uma crítica contundente às formas diversas de racismo, entre elas a fetichização dos corpos. Que o segundo esteja em foco num encontro entre corpos masculinos, no retrato visceral de um amor entre garimpeiros. Afirmemos então o que os acusadores não querem assumir: que no cerne da censura há racismo e homofobia.