A vida também pode ser alegre - recado ao impaciente com o Carnaval

Talvez você não tenha entendido ainda a impaciência que o toma, assim por completo. Digo isso porque conheço você, fui eu mesmo que o inventei, e fui eu que pus esse bloco a passar por sua janela, a mexer com seus juízos e suas vontades. Talvez você não tenha percebido que isso que há em você também é desejo. No fundo você sente, ainda que não confesse, que há algo de redentor em toda essa insensatez, algo de bonito e libertador. Você sabe que a vida pode mesmo ser coisa sem importância, e que só uma louca e longa e explosiva festa poderia salvar você de toda a seriedade que o atormenta.

Veja agora o riso que toma o rosto de todos esses inconsequentes, veja quanto riso, ó, quanta alegria. Você já não quer alegar que esse riso mascara uma tristeza, que esconde uma aflição ou um desvario, que é assim que a marchinha segue. Não quer voltar ao seu velho cronista e afirmar que todo desejo é triste, que o Carnaval é de uma tristeza horrenda, triste Nelson. Quer resistir com Machado, quer afirmar com ele que o riso é próprio do humano, uma necessidade, e que "só há riso, e grande riso, quando é público, universal, inexpugnável." Não é justa e bela essa maneira de mitigar uma angústia, dilui-la no riso de muitos em plena rua, num abraço entre estranhos?

Agora você não contempla mais, não pensa mais, suas pernas se movem. Não que esteja convencido de qualquer coisa, ninguém jamais se convence de nada, mas vejo que vai descendo aos saltos as escadas, vejo que tem pressa em se juntar à horda. Sou eu que comando seus passos, é verdade, mas em muito pouco tempo já não precisarei comandar mais nada. Você será levado pelo impulso da rua, da sua rua, e estará embriagado, e sentirá em seu peito o rumor da música, e somará às outras vozes a sua voz, e até é capaz de acabar abraçado a algum estranho.

Sizenando, a vida também pode ser alegre, de vez em quando.