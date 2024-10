Meio ambiente em cartaz: Festival do Rio abraça o tema

Ondas de calor, secas e incêndios: os últimos eventos ocorridos no país têm levado a sociedade a ter uma série de reflexões sobre preservação ambiental. A pauta não está longe das telas do cinema, fazendo com que a sétima arte também abrace o assunto e transmita, por meio de obras audiovisuais, retratos destes acontecimentos. Como na 26ª edição do Festival do Rio, que vai até domingo (13) e conta com uma seleção de filmes que nos fazem refletir sobre preservação e sustentabilidade.

Para Ilda Santiago, uma das diretoras da mostra, o Festival do Rio atua como um espelho do que está acontecendo no mundo. ''A questão do meio ambiente é muito mais aberta do que simplesmente uma questão sobre a natureza. Ela fala sobre a capacidade que nós seres humanos temos de nos abrigar e nos acolher uns aos outros. Claro que no Brasil isso é um pouco mais profundo e nos toca mais diretamente'', conta, reforçando a abordagem para que o cinema seja capaz de chegar à mente das pessoas ''de outra forma''.

"Os Sonhos de Pepe" é o primeiro filme do cineasta uruguaio Pablo Trobo. Ele narra a história de luta do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica por um planeta mais sustentável e duradouro. ''O filme de Pepe, a história dele, motiva no espectador a esperança de trocar o mundo que vivemos. Acho que os filmes quando contam histórias, estão contando e motivando a gente a ser proativos em algum sentido. Falamos da mudança climática no filme porque é uma coisa que preocupa pra ele, faz parte fundamental da sua filosofia. Por quê? Porque ele é uma pessoa ligada à terra, ele é agricultor, campesino, então vive e sofre na sua própria terra'', resume o cineasta.