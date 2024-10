Com o aquecimento global, vivemos um cenário de imprevisibilidade prevista

Eu entendo o choque dos meteorologistas falando do último furacão que chegou à Flórida, o Milton.

Como uma pessoa ansiosa, minha cabeça costuma trabalhar com o pior cenário - e ter planos imaginários de como lidar com as piores situações ajuda a trazer uma estranha calma, de estar preparada. Isso não tem sido muito possível ultimamente.

Vivemos um estranho cenário de imprevisibilidade prevista, causada pelo aquecimento do planeta.