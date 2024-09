No ritmo da destruição: rolling stones e a exploração de petróleo

Os rolling stones estão no Brasil. Poderia ser só mais uma atração do Rock in Rio, mas os astros aqui são um pouco diferentes: pedrinhas, nódulos calcários que literalmente rolam no fundo do mar (o que gerou o trocadilho com a banda) e são chamados de rodolitos em português. Você pode se perguntar por que se importar com pedras centenas de metros abaixo da superfície do mar. Bom, porque é o rolar delas que decide nosso futuro.

Os rodolitos são feitos de algas calcárias acumuladas ao longo de séculos em forma de nódulos e podem ser de uma ou várias espécies de algas. Quando muitas dessas bolinhas estão juntas num mesmo local, temos um banco de rodolitos.

No Brasil, esses ambientes atuam como sumidouros de carbono e têm papel fundamental no ciclo biogeoquímico do carbono no Atlântico Sul, por capturarem e armazenarem carbono em estruturas estáveis. Dessa forma, além de contribuírem para a regulação do clima, sustentam uma biodiversidade marinha única e servem como habitats cruciais para várias espécies.