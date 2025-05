Omoda 3: como é o novo SUV chinês que chega para desafiar T-Cross e Creta

O C10 tem porte semelhante ao do Jeep Commander e de BYD Song Plus e Haval H6. É vendido na China em versões 100% elétrica e híbrida e se destaca pelo acabamento interno caprichado e pelo elevado nível de tecnologia a bordo.

Um pouco menor, com dimensões que remetem ao Jeep Compass, o B10 traz a mesma fórmula, design semelhante ao do "irmão maior" e propulsão totalmente elétrica. Assim como o C10, traz muita tecnologia a bordo, que inclui avançada condução semiautônoma e bastante conforto.

O Carona também traz nesta semana o novíssimo Nivus GTS, o primeiro SUV esportivo nacional da Volkswagen, que acaba de estrear no mercado brasileiro.

A novidade chega com a mesma reestilização introduzida no ano passo no Nivus, mais motor 1.4 turbo flex de 150 cv, câmbio automático de seis marchas e calibragem esportiva das suspensões.

Com preço sugerido na faixa dos R$ 175 mil, surge como rival direto do Fiat Fastback Abarth e também do Fiat Pulse Abarth, trazendo detalhes visuais exclusivos como costuras vermelhas nos revestimentos internos.

No quadro Autosserviço, o Carona destaca a importância do alinhamento e do balanceamento dos pneus, seguindo as especificações do manual do proprietário.